Румыния решила закрыть Российский центр культуры и науки

Об этом пишет Digi24.

"По требованию министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван во вторник, 21 февраля 2023 года, в штаб-квартиру МИД, чтобы быть уведомленным о решении румынских властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Румынии", - заявили в МИД Румынии.

Российскому послу напомнили о случаях, когда Центр искажал историческую правду на уровне румынского общественного мнения. Особенно ярко это проявилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину, отметили в внешнеполитическом ведомстве.

"Своими действиями Центр безвозвратно отошел от своих естественных целей укрепления культурных связей и, к сожалению, превратился в инструмент пропаганды", – подчеркнули там.

Деятельность Центра будет остановлена не позднее 20 августа 2023 года.