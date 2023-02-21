Румыния решила закрыть Российский центр культуры и науки
МИД Румынии вызвал посла РФ, чтобы сообщить ему о решении закрыть Российский центр культуры и науки, действовавший в Бухаресте с 2013 года
Об этом пишет Digi24.
"По требованию министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван во вторник, 21 февраля 2023 года, в штаб-квартиру МИД, чтобы быть уведомленным о решении румынских властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Румынии", - заявили в МИД Румынии.
Российскому послу напомнили о случаях, когда Центр искажал историческую правду на уровне румынского общественного мнения. Особенно ярко это проявилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину, отметили в внешнеполитическом ведомстве.
"Своими действиями Центр безвозвратно отошел от своих естественных целей укрепления культурных связей и, к сожалению, превратился в инструмент пропаганды", – подчеркнули там.
Деятельность Центра будет остановлена не позднее 20 августа 2023 года.
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