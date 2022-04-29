Румыния разрешила возвращаться в Украину с любым документом, удостоверяющим личность
Посольство Украины в Болгарии сообщило, что украинцы могут вернуться домой транзитом через Румынию с любым документом, удостоверяющим личность
Об этом сообщают на сайте Visit Ukraine.
"По гуманитарным соображениям пограничная полиция Румынии разрешает пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, покинувшим территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года, без наличия действительного документа для выезда за границу и без визы", - говорится в сообщении.
На пункте пропуска необходимо предоставить:
- внутренний паспорт гражданина Украины старого образца;
- Внутренний паспорт гражданина Украины с электронным носителем (ID-карта);
- Небиометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу (включая отметку о продлении срока действия);
- Свидетельство о рождении;
- Дети, данные которых вписаны в паспорт родителя.
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