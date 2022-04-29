Румыния разрешила возвращаться в Украину с любым документом, удостоверяющим личность

Об этом сообщают на сайте Visit Ukraine.



"По гуманитарным соображениям пограничная полиция Румынии разрешает пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, покинувшим территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года, без наличия действительного документа для выезда за границу и без визы", - говорится в сообщении.



На пункте пропуска необходимо предоставить:

внутренний паспорт гражданина Украины старого образца;

Внутренний паспорт гражданина Украины с электронным носителем (ID-карта);

Небиометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу (включая отметку о продлении срока действия);

Свидетельство о рождении;

Дети, данные которых вписаны в паспорт родителя.

26 апреля Шмигаль попросил премьера Румынии ускорить открытие пункта пропуска Дьяковцы – Раковец.

Если же граждане Украины не будут иметь вышеперечисленных документов, то въезд в Румынию с целью транзита в Украину (прямо или через Республику Молдова), разрешат на основе проездного документа ребенка или свидетельства на возврат, без визы или иной авторизации.