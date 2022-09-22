Румыния рассматривает покупку израильской системы противоракетной обороны "Железный купол"

Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на заявление министра обороны Румынии Василе Динка.

"Мы хотим принести израильские знания и технологические инновации в Румынию. Военная промышленность у нас старомодная. И мы обнаружили, что Израиль, в отличие от других, является страной, которая не только хочет продавать военную технику, но и хочет получить лицензию на ее производство в Румынии, что для нас очень важно", – сказал он.

По его словам, это позволит экспортировать системы вооружений в НАТО.

Если двустороннее соглашение будет принято, член НАТО Румыния станет первой европейской страной, которая приобретет систему Iron Dome. Каждая батарея в "Железном куполе" стоит около 150 миллионов долларов, а ракета-перехватчик стоит 50 000 долларов.

Известно, что система защиты "Железный купол" - это технология, совместно разработанная Израилем и США. Инвестиции составили около одного миллиарда долларов, из которых США внесли около 80%.

За последние 25 лет стоимость израильских продаж оружия Румынии превысила один миллиард долларов.

Динку также заявил, что израильская компания Elbit Systems, работающая в Румынии с 1989 года и уже имеющая четыре завода, имеет хорошие шансы выиграть три тендера, проводимых на проекты, связанные с радиоэлектронной борьбой, радарными системами и беспилотниками.

Румыния проводит новый тендер на тактические беспилотники НАТО класса II. На этом аукционе только Elbit подала предложение с дроном Hermes 450 Watchkeeper, компоненты которого также производятся в Румынии, на заводах Elbit в городе Бакэу.

Согласно контракту, предусматривающему семь систем из трех летательных аппаратов на сумму около 300 миллионов евро, все беспилотники должны производиться в Румынии.

15 июня израильский военный, майор ЦАХАЛ Виктор Верцнер считает, что система ПВО "Железный купол" не будет эффективна для Украины, поскольку может решать только локальные задачи. Израиль отклонил просьбу США и не разрешил поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильской технологии и лицензии.

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