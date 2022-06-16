Об этом Йоханнис заявил во время пресс-конференции.

"Мы работаем над открытием нового пункта пересечения румынско-украинской границы. Кроме того, восстанавливаем участки железной дороги на территории Румынии для транспортных нужд", - заявил президент Румынии.

Йоханнис также отметил, что при поддержке коалиции Румыния собирается работать над созданием так называемого голубого коридора для обеспечения прохождения морского транспорта через Черное море.

Напомним, 16 июня лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.