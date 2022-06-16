Румыния работает над открытием нового пункта пропуска через украинско-румынскую границу, - Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис рассказал, что его страна готовит открытие нового пункта пропуска через украинско-румынскую границу
Об этом Йоханнис заявил во время пресс-конференции.
"Мы работаем над открытием нового пункта пересечения румынско-украинской границы. Кроме того, восстанавливаем участки железной дороги на территории Румынии для транспортных нужд", - заявил президент Румынии.
Йоханнис также отметил, что при поддержке коалиции Румыния собирается работать над созданием так называемого голубого коридора для обеспечения прохождения морского транспорта через Черное море.
- Напомним, 16 июня лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.
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