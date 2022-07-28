Румыния проведет в Черном море международные учения военных водолазов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Международные учения пройдут на прибрежной территории Румынии в акватории Черного моря и в порту Констанца. В них примут участие 240 румынских военных и около 60 военнослужащих из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Соединенных Штатов, Турции и Франции.

Со стороны военно-морских сил Румынии к учениям будут привлечены: минный тральщик "Константин Балеску", морской земснаряд "Димитри Николеску", судно морской поддержки и вмешательство с водолазами "Грозаул", два портовых буксира, пять быстроходных лодок, военный санитарный вертолет , а также подразделение водолазов.

"Обучение EP MCM DIVE 22 способствует росту уровня подготовки в сферах ведения борьбы с самодельными взрывными устройствами и минами, а также усилению взаимосовместимости сил стран-участниц", – отмечается в прессрелизе ВМС Румынии.

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