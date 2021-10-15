Румыния просит у ЕС срочную помощь по борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой Politico .

МЗ попросило передать дозы препаратов для лечения 40 тыс. пациентов.

Отмечается, что в препарате есть моноклональные антитела, которые имитируют естественную защиту организма. При своевременном приеме снижается смертность от коронавируса.

Румыния занимает предпоследнюю строчку в ЕС по уровню вакцинации. Лишь 33% ее граждан получили по меньшей мере одну дозу. Страна столкнулась с найхудшей волной коронавируса - более 700 новых случаев в сутки на 1 млн человек.