Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Юридический фронт становится сильнее. Присоединение Румынии к борьбе о том, что все больше государств и людей объединяются в борьбе за справедливость. Мы должны победить врага не только на поле боя, но и в судах", - сказал генпрокурор Костин.

Соглашение о присоединении к JIT подписали генпрокурор Андрей Костин, генпрокурор Румынии Габриэла Скутеа и члены группы во время координационного заседания Евроюста в Гааге.

По словам Скутеа, Румыния уже начала собственное расследование. Генпрокурор также призвала украинцев, нашедших в Румынии убежище от войны, предоставлять свидетельства о военных преступлениях.

Известно, что совместную следственную группу создали Польша, Литва и Украина 25 марта 2022 года, впоследствии к ним присоединились Эстония, Латвия и Словакия. Также участниками группы являются Евроюст и впервые в своей истории – Офис прокурора Международного уголовного суда.

Кроме того, Костин сообщил, что экспертные группы Литвы, Польши и Словакии активно работают в Украине в рамках JIT на деоккупированных территориях. Французская следственно-криминалистическая группа работает в Харьковской области.

23 сентября следователи ООН заявили, что их первоначальное расследование выявило доказательства военных преступлений РФ в Украине, совершенных после 24 февраля. В своих выводах они цитировали показания бывших заключенных об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании в российских следственных изоляторах. Также Комиссия выразила обеспокоенность по поводу казней в четырех областях Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

.