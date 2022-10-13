Румыния присоединилась к Совместной следственной группе по расследованию международных преступлений в Украине
Румыния стала седьмым членом Совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT)
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
"Юридический фронт становится сильнее. Присоединение Румынии к борьбе о том, что все больше государств и людей объединяются в борьбе за справедливость. Мы должны победить врага не только на поле боя, но и в судах", - сказал генпрокурор Костин.
Соглашение о присоединении к JIT подписали генпрокурор Андрей Костин, генпрокурор Румынии Габриэла Скутеа и члены группы во время координационного заседания Евроюста в Гааге.
По словам Скутеа, Румыния уже начала собственное расследование. Генпрокурор также призвала украинцев, нашедших в Румынии убежище от войны, предоставлять свидетельства о военных преступлениях.
Известно, что совместную следственную группу создали Польша, Литва и Украина 25 марта 2022 года, впоследствии к ним присоединились Эстония, Латвия и Словакия. Также участниками группы являются Евроюст и впервые в своей истории – Офис прокурора Международного уголовного суда.
Кроме того, Костин сообщил, что экспертные группы Литвы, Польши и Словакии активно работают в Украине в рамках JIT на деоккупированных территориях. Французская следственно-криминалистическая группа работает в Харьковской области.
- 23 сентября следователи ООН заявили, что их первоначальное расследование выявило доказательства военных преступлений РФ в Украине, совершенных после 24 февраля. В своих выводах они цитировали показания бывших заключенных об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании в российских следственных изоляторах. Также Комиссия выразила обеспокоенность по поводу казней в четырех областях Украины.
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