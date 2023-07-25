Румыния присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии.

О решении Румынии присоединиться к декларации о "гарантиях безопасности" для Украины министерша иностранных дел страны Луминица Одобеску проинформировала госсекретаря США Энтони Блинкена во время телефонного разговора.

Кроме того, известно, что Одобеску и Блинкен также обсудили последние события в Черном море, в том числе последствия решения РФ приостановить участие в "зерновом соглашении".

Они осудили недавние атаки на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру на юге Украины.

Одобеску представила меры, уже принятые Румынией, а также меры, предусмотренные в краткосрочной и среднесрочной перспективе для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции из Украины.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.

В ОПУ отметили, что это важная победа Украины на пути к НАТО и большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.

В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

18 июля на дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации "Группы семи" (G7) о гарантиях безопасности для Украины