Румыния предоставит Украине военную технику, боеприпасы и готова принять раненых
Правительство Румынии передаст Украине боеприпасы, военную технику и готово принять раненых из-за полномасштабной российско-украинской войны
Об этом пишет Radio Romania International.
Представитель правительства Румынии Дан Кербунару сообщил, что страна предоставит Украине боеприпасы, военную технику, а также топливо и медицинское оборудование более чем на 3 млн.
Кроме того, с 27 февраля в Бухаресте во дворе Центрального военного госпиталя скорой помощи открыли Центр переливания крови, где можно сдать кровь для раненых украинских военных.
Также Румыния готова принять получивших ранения украинцев в военных госпиталях. По состоянию на 27 февраля в стране нашли убежище 25 тыс. граждан Украины, из них 102 человека направили заявку о получении убежища. Центры размещения беженцев заполнены на 57%.
Союз украинцев Румынии размещает людей в своих ячейках и населенных пунктах, где живут этнические украинцы. Также помощь оказывают неправительственные организации, владельцы пансионатов, гостиниц, церквей и отдельные румыны.
Напомним, ранее Германия пообещала предоставить Украине 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 Stinger.
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