Румыния предложила помощь пострадавшим от ракетных ударов РФ по Одесской области

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску.

"Эта ужасная ситуация, которая сложилась из-за атаки российских войск на Одесский регион, подтверждает, что эта война не только незаконна, но и безнравственна, и должна закончиться как можно быстрее", - заявил Ауреску.

Он также добавил, что добавив, что поддерживает связь с коллегами в Молдове, выясняя, какая помощь необходима.

"Это еще одно грубое нарушение международного гуманитарного права, еще одно грубое нарушение правил ведения войны, боевых действий. Поскольку международное гуманитарное право запрещает гражданским лицам являться объектами военных нападений, оно запрещает привлекать гражданские объекты к боевым действиям" - сказал он.

1 июля ОК "Юг" и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщили , что одна российская ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей. Известно, что в результате ударов погибли более 20 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb