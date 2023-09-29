Румыния подтянула средства ПВО ближе к границе с Украиной, – Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники обороны.

Два собеседника агентства утверждают, что Румыния перемещает противовоздушную оборону ближе к своим селам на Дунае через реку от Украины, где российские беспилотники атаковали зерновые комплексы, и добавляет больше военных наблюдательных постов и патрулей в этом районе.

"Эти меры вместе с развертыванием четырех дополнительных истребителей F-16 США и расширение запретной для полетов зоны являются признаком растущего беспокойства Румынии и более широкого альянса НАТО относительно того, что война в Украине может перекинуться на ее территорию", - пишет издание.

Румыния уже построила два бомбоубежища на границе с Украиной и рассылает своим гражданам уведомления об опасности. В то же время власти признают, что плохая мобильная связь ограничивает эффективность предупреждений.

Последствия российских обстрелов для Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии. Власти Румынии сначала отрицали падение фрагментов дронов и утверждали, будто они не представляли опасности для страны. Однако 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.

Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил, что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.