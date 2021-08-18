Румыния подтвердила участие в саммите "Крымская платформа"
Румыния примет участие в саммите Крымской платформы: будет представлена на высоком уровне
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Как отмечается, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в ходе телефонного разговора ознакомил советника президента Румынии по европейским делам Леонарда Орбана с подготовкой к саммиту Крымской платформы и его содержательным наполнением.
"Со своей стороны Леонард Орбан подтвердил неизменность поддержки Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил, что румынская сторона будет представлена на этом важном мероприятии на высоком уровне", - говорится в сообщении.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников саммита "Крымская платформа" выросло до 42 стран .
- Впоследствии стало известно, что министр иностранных дел Мануэль Альбарес Буэно станет представителем Испании на первом саммите "Крымская платформа".
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