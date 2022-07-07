Румыния подключилась к трубопроводу из Адриатики и теперь может поставлять газ в Молдову и Украину
Премьер-министр Румынии Николае Чуке заявил, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария в четверг его страна имеет возможность поставлять природный газ Молдове и Украине
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
"По сути, этот интерконнектор соединит сеть, проходящую через Анатолию и Адриатику, а также подключится к трубопроводу BRUA, обеспечивая тем самым поставки газа в Болгарию и Румынию", - отметил Чуке на пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.
"И, конечно, мы можем обеспечить поставки газа нашим восточным партнерам – Украине и Республике Молдове и другим странам по схеме распределения этой газовой сети", – добавил премьер Румынии.
В то время как Украина еще с 2014 года получает газ из нероссийских источников, Молдова полностью зависима от поставки голубого топлива "Газпромом".
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- Напомним, в конце 2021 Молдова заключила с "Газпромом" новый контракт на поставку газа. Он предусматривал в частности аудит долга на сумму до $700 млн, якобы имеющих "Молдовагаз" перед "Газпромом" и одной из его "дочек". 700 миллионов – это оценка России, а не Молдовы. Кишинев много лет говорит , что часть этого долга взята с воздуха, не подтверждена.
- Также Молдова не присоединялась к санкциям против России из-за зависимости газа с РФ.
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