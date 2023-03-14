Румыния планирует возобновить производство боеприпасов
Румыния в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Южной Кореей планирует построить завод по производству пороха и боеприпасов
Об этом в эфире румынского телеканала TVR Info заявил министр экономики Румынии Флорин Спатару, сообщает "Европейская правда".
Он напомнил, что последний пороховой завод в Румынии был закрыт в 2004 году, после чего страна импортировала боеприпасы и прах для нужд своих вооруженных сил.
"Теперь мы сделаем большую производственную мощность для натовских и ненатовских типов боеприпасов. В дополнение к 800 миллионам леев (около 160 миллионов евро), выделенным министерством экономики, мы также заключили платное партнерство с американскими и южнокорейскими компаниями, чтобы начать это промышленное строительство" , – объявил Спатару.
Глава румынского Минэкономики подчеркнул, что пандемия коронавируса и война в Украине привели к созданию и внедрению плана развития промышленности Румынии, который учитывает новые реалии, а зависимость от импорта должна быть уменьшена.
Еще в прошлом году государства-союзники Украины непублично рассматривали планы возобновления производства боеприпасов советского калибра в бывших советских странах, чтобы удовлетворить потребности Украины.
- Напомним, 8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще предстоит решить, как превратить эти планы в реальность.
- Также завод по производству боеприпасов советского образца возобновит работу в Болгарии.
- Еще осенью стало известно, что Укроборонпром будет строить боеприпасный завод вместе со страной-членом НАТО.
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