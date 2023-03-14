Об этом в эфире румынского телеканала TVR Info заявил министр экономики Румынии Флорин Спатару, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что последний пороховой завод в Румынии был закрыт в 2004 году, после чего страна импортировала боеприпасы и прах для нужд своих вооруженных сил.

"Теперь мы сделаем большую производственную мощность для натовских и ненатовских типов боеприпасов. В дополнение к 800 миллионам леев (около 160 миллионов евро), выделенным министерством экономики, мы также заключили платное партнерство с американскими и южнокорейскими компаниями, чтобы начать это промышленное строительство" , – объявил Спатару.

Глава румынского Минэкономики подчеркнул, что пандемия коронавируса и война в Украине привели к созданию и внедрению плана развития промышленности Румынии, который учитывает новые реалии, а зависимость от импорта должна быть уменьшена.

Еще в прошлом году государства-союзники Украины непублично рассматривали планы возобновления производства боеприпасов советского калибра в бывших советских странах, чтобы удовлетворить потребности Украины.