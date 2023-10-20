Румыния планирует установить на границе с Украиной современную антидронную систему, - СМИ

Об этом HotNews.ro рассказали несколько правительственных источников.

Согласно сообщению, Румыния получит эту систему по договоренности с НАТО на основе межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров.

По словам собеседников издания, речь идет об одной из самых мощных систем противодействия дронам в Европе.

Последствия российских обстрелов для Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массированный удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии. Власти Румынии сначала отрицали падение фрагментов дронов и утверждали, будто они не представляли опасности для страны. Однако 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.

Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенном недалеко от украинского Измаила. А 29 сентября СМИ сообщили, что Румыния подтянула средства ПВО ближе к границе с Украиной.