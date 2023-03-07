Румыния планирует приобрести батальон американских танков Abrams
Во вторник, 7 марта, Румыния объявила, что хочет приобрести батальон американских танков Abrams производства General Dynamics
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства обороны Румынии Теодора Инчикаса.
"Мы посылаем наш запрос на получение предварительного разрешения на приобретение батальона танков Abrams", - сказал Инчикас.
Представитель минобороны рассказал, что будут покупать военную технику через межправительственное соглашение. Впрочем, сроки покупки пока не разглашают. Европейский Союз и государства НАТО увеличили расходы на оборону до 2,5% ВВП в этом году с 2% в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Румыния имеет 650 километров общей с Украиной границы. В настоящее время в стране находится система противоракетной обороны Patriot, а по состоянию на 2022 год на территории размещена постоянная боевая группа Североатлантического альянса.
Кроме того, в декабре министерство обороны Румынии подписало соглашение о приобретении семи беспилотных авиационных комплексов Watchkeeper X израильской компании примерно за 410,19 млн долларов.
- Министерство национальной обороны Румынии 28 февраля предупреждало о фейках в интернете о якобы недавнем перемещении военной техники к границе с Молдовой.
- 1 марта в Харькове открыли почетное консульство Румынии. Представителем назначен Николай Удянский.
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