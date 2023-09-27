Румыния планирует приобрести 32 истребителя F-35 за $6,5 млрд
Высший совет обороны Румынии принял решение купить 32 новейших американских истребителя F-35 от компании Lockheed Martin за 6,5 млрд долларов
Об этом информирует Reuters.
Европейский Союз и член НАТО увеличили расходы на оборону до 2,5% ВВП в этом году с 2% из-за агрессии России в Украину. А у Румынии есть 650-километровая граница с нашей страной, где война приближается к ее территории, ведь РФ атакует украинские порты по Дунаю.
Закупка F-35 получила одобрение высшего совета обороны Румынии (CSAT) в апреле и министерство просит парламент дать согласие на начало процесса закупки в этом году. Соглашение предусматривает не только 32 самолета, но и услуги по техническому обслуживанию и подготовке, авиасимуляторы и оружие, а также возможность Румынии докупить еще 16 истребителей F-35 в будущем.
Ожидается, что окончательные контракты будут подписаны не раньше следующего года. Министр обороны Анхель Тилвар сказал, что первые самолеты будут доставлены не ранее 2030 года.
Последствия российских обстрелов для Румынии
В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.
Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.
12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила. Глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.
Впоследствии МИД Румынии выразил "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызвали посла РФ и провели консультации с НАТО.
Заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил , что армия страны готова при необходимости сбивать российские дроны.
Из-за ударов РФ по Измаильскому району Одесщины, граничащей с Румынией, прекращал работу пункт пропуска "Орловка". В момент атаки там был автобус с детьми.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.15Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное