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Главная Мир Румыния планирует приобрести 32 истребителя F-35 за $6,5 млрд

Румыния планирует приобрести 32 истребителя F-35 за $6,5 млрд

27 сентября, 2023 среда
06:59
Мир F-35

Высший совет обороны Румынии принял решение купить 32 новейших американских истребителя F-35 от компании Lockheed Martin за 6,5 млрд долларов

Об этом информирует Reuters.

Европейский Союз и член НАТО увеличили расходы на оборону до 2,5% ВВП в этом году с 2% из-за агрессии России в Украину. А у Румынии есть 650-километровая граница с нашей страной, где война приближается к ее территории, ведь РФ атакует украинские порты по Дунаю.

Закупка F-35 получила одобрение высшего совета обороны Румынии (CSAT) в апреле и министерство просит парламент дать согласие на начало процесса закупки в этом году. Соглашение предусматривает не только 32 самолета, но и услуги по техническому обслуживанию и подготовке, авиасимуляторы и оружие, а также возможность Румынии докупить еще 16 истребителей F-35 в будущем.

Ожидается, что окончательные контракты будут подписаны не раньше следующего года. Министр обороны Анхель Тилвар сказал, что первые самолеты будут доставлены не ранее 2030 года.

Последствия российских обстрелов для Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила. Глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

Впоследствии МИД Румынии выразил "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызвали посла РФ и провели консультации с НАТО.

Заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил , что армия страны готова при необходимости сбивать российские дроны.

Из-за ударов РФ по Измаильскому району Одесщины, граничащей с Румынией, прекращал работу пункт пропуска "Орловка". В момент атаки там был автобус с детьми.

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