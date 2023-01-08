Румыния планирует предоставить украинским беженцам бесплатный проезд на 5 дней
После въезда в Румынию украинские беженцы смогут пять дней пользоваться общественным транспортом страны бесплатно
Об этом говорится в материале Digi24 со ссылкой на еще не утвержденный проект решения Министерства транспорта, попавший в редакцию издания.
"Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие из Украины и въезжающие в Румынию, в 2023 году будут пользоваться бесплатным проездом в железнодорожном и автомобильном транспорте только в течение 5 календарных дней с момента въезда на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что услуга касается рейсов от границ с Украиной или Молдовой к местностям внутри Румынии или пунктам пропуска с другими государствами.
- 5 января Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения до 3 января, достигло 7 915 287 человек. Известно, что больше всего беженцев приняли Польша, Германия, Чехия, Испания, Великобритания, Болгария, Франция, Румыния, Словакия.
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