Румыния планирует предоставить украинским беженцам бесплатный проезд на 5 дней

Об этом говорится в материале Digi24 со ссылкой на еще не утвержденный проект решения Министерства транспорта, попавший в редакцию издания.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие из Украины и въезжающие в Румынию, в 2023 году будут пользоваться бесплатным проездом в железнодорожном и автомобильном транспорте только в течение 5 календарных дней с момента въезда на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга касается рейсов от границ с Украиной или Молдовой к местностям внутри Румынии или пунктам пропуска с другими государствами.

5 января Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения до 3 января, достигло 7 915 287 человек. Известно, что больше всего беженцев приняли Польша, Германия, Чехия, Испания, Великобритания, Болгария, Франция, Румыния, Словакия.

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