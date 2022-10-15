Об этом сообщает PRO TV .

По словам министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, $1,4 млн – это неиспользованные средства из пакета помощи, который ранее Румыния выделяла для национальной армии Афганистана. Большую часть средств из этой суммы получит Молдова ($600 тыс.), Украина ($400 тыс.), Грузия ($300 тыс.) и Иордания ($100 тыс.).

Средства пойдут на укрепление безопасности и стабильности в непосредственной близости от восточного фланга НАТО, особенно в регионе Черного моря.

13 октября Румыния стала седьмым членом Совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений РФ в Украине.

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