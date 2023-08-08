Об этом говорится в пресс-релизе минобороны Румынии.

7 августа министры обороны Молдовы и Румынии Анатолий Носатый и Анджел Тильвар встретились в Кишиневе для переговоров.

Они касались аспектов двустороннего сотрудничества в области обороны и тем для обсуждения, связанных с сотрудничеством в региональном контексте, НАТО и ЕС. Также были рассмотрены аспекты эволюции среды безопасности в регионе в результате захватнической войны, которую ведет Российская Федерация против Украины, с акцентом на ситуациях, вызванных российскими бомбардировками портов Украины на реке Дунай, вблизи границы с Румынией и Молдовой.

В ходе визита состоялась и передача последнего пакета безвозмездной помощи для Национальной армии Молдовы. Туда вошли индивидуальные средства баллистической защиты, а именно кевларовых шлемов и бронежилетов, а также полевые автомобили "в пределах постоянных усилий Румынии по поддержке модернизации оборонных структур Республики Молдова".

"Мы готовы предложить специализированную помощь и поддержку Национальной армии Республики Молдова во многих сферах. Недавнее пожертвование средств индивидуальной баллистической защиты и внедорожников является конкретным примером нашей заботы о вкладе в обеспечение необходимыми ресурсами для оснащения солдат Национальной армии. Эти пожертвования являются частью непрерывных усилий Румынии через министерство национальной обороны по поддержке Республики Молдова в сфере оснащения армии современным оборудованием", – сказал Тильвар.