Румыния передала Молдове партию военной помощи
Молдова получила партию военной помощи Румынии для модернизации оборонных структур страны
Об этом говорится в пресс-релизе минобороны Румынии.
7 августа министры обороны Молдовы и Румынии Анатолий Носатый и Анджел Тильвар встретились в Кишиневе для переговоров.
Они касались аспектов двустороннего сотрудничества в области обороны и тем для обсуждения, связанных с сотрудничеством в региональном контексте, НАТО и ЕС. Также были рассмотрены аспекты эволюции среды безопасности в регионе в результате захватнической войны, которую ведет Российская Федерация против Украины, с акцентом на ситуациях, вызванных российскими бомбардировками портов Украины на реке Дунай, вблизи границы с Румынией и Молдовой.
В ходе визита состоялась и передача последнего пакета безвозмездной помощи для Национальной армии Молдовы. Туда вошли индивидуальные средства баллистической защиты, а именно кевларовых шлемов и бронежилетов, а также полевые автомобили "в пределах постоянных усилий Румынии по поддержке модернизации оборонных структур Республики Молдова".
"Мы готовы предложить специализированную помощь и поддержку Национальной армии Республики Молдова во многих сферах. Недавнее пожертвование средств индивидуальной баллистической защиты и внедорожников является конкретным примером нашей заботы о вкладе в обеспечение необходимыми ресурсами для оснащения солдат Национальной армии. Эти пожертвования являются частью непрерывных усилий Румынии через министерство национальной обороны по поддержке Республики Молдова в сфере оснащения армии современным оборудованием", – сказал Тильвар.
- Ранее экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару в эфире Еспресо рассказал, что в Молдове размещают современные румынские радары ПВО, которые позволят сбивать все ракеты, которые будут лететь в сторону страны.
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