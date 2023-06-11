Румыния отзывает своего посла из Кении из-за расистского выражения

Об этом пишет BBC.

Тигау озвучил этот комментарий 26 апреля во время встречи в столице Кении Найроби. Рассказывается, что дипломат увидел за окном обезьяну и пошутил, что это присоединилась африканская группа.

Об этом рассказал чиновник по иностранным делам Кении Камау Мачари, добавив, что он "ошеломлен этим отвратительным инцидентом".

ВВС, ссылаясь на местные издания, отмечает, что африканские дипломаты выдвинули требование о публичных извинениях, ведь "частных недостаточно".

В субботу Румыния объявила, что была проинформирована об инциденте только на этой неделе и сейчас начала процедуру отзыва своего посла.

"Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и извиняемся перед всеми, кто пострадал. Любое поведение или комментарии расистского характера абсолютно неприемлемы", - говорится в заявлении МИД Румынии.