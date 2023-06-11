Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Румыния отзывает своего посла из Кении из-за расистского выражения

Румыния отзывает своего посла из Кении из-за расистского выражения

11 июня, 2023 воскресенье
06:30
Мир

Посол Румынии в Кении Драгос Тигау во время встречи в здании ООН сравнил африканцев с обезьянами. В этой связи Румыния объявила о его отзыве.

Об этом пишет BBC.

Тигау озвучил этот комментарий 26 апреля во время встречи в столице Кении Найроби. Рассказывается, что дипломат увидел за окном обезьяну и пошутил, что это присоединилась африканская группа.

Об этом рассказал чиновник по иностранным делам Кении Камау Мачари, добавив, что он "ошеломлен этим отвратительным инцидентом".

ВВС, ссылаясь на местные издания, отмечает, что африканские дипломаты выдвинули требование о публичных извинениях, ведь "частных недостаточно".

В субботу Румыния объявила, что была проинформирована об инциденте только на этой неделе и сейчас начала процедуру отзыва своего посла.

"Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и извиняемся перед всеми, кто пострадал. Любое поведение или комментарии расистского характера абсолютно неприемлемы", - говорится в заявлении МИД Румынии.

Румыния
Африка
Читайте также:
Олександр Лукашенко
10 июня, 2023 суббота
Даже уже Лукашенко знает, куда будут лететь американские "томагавки" в случае ответа НАТО на применение РФ ядерного оружия, - польский политик Чех
Володимир Огризко
9 июня, 2023 пятница
Если Украина уступит территории - демократия потерпела поражение от тоталитаризма, и продолжение наступит очень быстро, - Огрызко
полонені
10 июня, 2023 суббота
Венгрия готовит провокативную пресс-конференцию с пленными, которых ей передала Россия - СМИ
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
11 июня
01:40
В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов
00:39
Макрон провел разговор с президентом Ирана: говорили об Украине
2023, суббота
10 июня
23:56
"Манчестер Сити" победил "Интер" в финале Лиги чемпионов
23:56
"Манчестер Сити" – "Интер" 1:0: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
23:21
Подрыв Каховской ГЭС: площадь затопленных территорий Херсонщины уменьшилась вдвое
23:11
В тюрьме умер террорист-ученый Унабомбер
22:32
Оккупанты вечером 10 июня устроили террор для жителей Мелитополя: массовые проверки, зафиксировано похищение людей
22:20
Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды в акватории Николаева снизился
21:59
Эксклюзив
Россияне совершили подрыв дамбы внепланово или раньше по времени, - экс-глава Службы внешней разведки Украины Кондратюк
21:32
УПЛ: результаты первых стыковых матчей за места в высшей лиге
21:10
Польша передала Украине пакет помощи для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС
21:03
траур
В Одессе 11 июня объявлен днем траура
20:52
В Херсонской области ввели ограничения на пользование водой из акватории Днепра
20:43
В Харьковской области россияне обстреляли спасателей: погиб мужчина, еще один ранен
20:28
Венгрия готовит провокативную пресс-конференцию с пленными, которых ей передала Россия - СМИ
20:22
Минобороны объяснило, как правильно сообщать о деоккупации населенных пунктов
20:03
Эксклюзив
Животные погибали в муках: волонтер рассказала о затопленном зоопарке на Херсонщине
20:01
OPINION
Ошибка деда
19:49
Мы должны заботиться друг о друге всегда, - Зеленский о лесных пожарах в Канаде
19:36
Под Никополем из-за подрыва Каховской ГЭС просел железнодорожный путь
19:18
В Бердянске оккупанты пытаются скрыть свои потери и перекрывают территорию вокруг морга, - Генштаб
19:16
Порошенко в Раде: а где закон о 30 тысячах военным?
19:14
Эксклюзив
Александр Лукашенко
Даже уже Лукашенко знает, куда будут лететь американские "томагавки" в случае ответа НАТО на применение РФ ядерного оружия, - польский политик Чех
18:51
Подрыв Каховской ГЭС: эвакуировано уже более 3 тысяч человек, - Зеленский
18:32
Эксклюзив
Ковальчук нужен Мишустину, чтобы заставить Путина уйти в отставку, - Пионтковский
18:30
Под давлением "Евросолидарности" нардепы проголосовали за увеличение отпусков военным, - Сюмар
18:24
Провели 40 дней в джунглях: в Колумбии нашли 4 детей, выживших после авиакатастрофы
18:01
OPINION
Многим украинцам рано смотреть фильм "20 дней в Мариуполе"
17:56
Ливнем подтоплены некоторые улицы в столичном Дарницком районе
17:32
Россияне обстреляли Орехов: погибла семейная пара
17:25
Из-за подрыва Каховской ГЭС полностью заблокирован подъезд к селу Николаевской области, где проживают 379 человек
17:23
Эксклюзив
F-16
К осени прилетят в Украину F-16, а может и F-18, - польский политик Чех
17:04
Ракеты для ПВО и тысячи снарядов. Канада предоставит Украине военную помощь на 500 млн канадских долларов
16:56
Подрыв Каховской ГЭС: Великобритания предоставит Украине 16 млн фунтов гуманитарной помощи
16:44
Мы все обязательно почувствуем украинское контрнаступление, - Зеленский
16:43
Эксклюзив
МАГАТЭ должен вывести ЗАЭС за кавычки конфликта и агрессии России к Украине, - экс-министр энергетики Оржель
16:14
Загрязнение вредными веществами реки Ингулец превышает норму
16:11
Эксклюзив
Ковальчук, Уткин и Затулин являются новым "комитетом общенационального спасения" России, - Пионтковский
16:03
OPINION
Красный Крест, как и ООН, – ничтожны
15:47
Обновлено
В Киев с необъявленным визитом прибыл канадский премьер Трюдо
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV