Румыния объявила о выдворении 40 сотрудников посольства России

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Румынии.

Отмечается, что об этих намерениях министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску уже проинформировал российского посла.

Согласно решению Румынии, Россия должна сократить количество должностей в штате на 51 позицию, то есть убрать 21 дипломатическую должность и 30 должностей техническо-административного персонала. Фактически РФ должна сократить свой штат в Румынии на 40 человек – на 11 дипломатов и 29 человек техническо-административного персонала (разница объясняется тем, что не все должности заняты).

Россия сама может определить, кто именно должен покинуть Румынию.

Российская сторона также была проинформирована о том, что у нее не более 30 дней на выполнение решения о выдворении дипломатов.

Как отметили в МИД Румынии, это решение "отражает текущий уровень двусторонних отношений, резко пониженный Румынией после начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины".