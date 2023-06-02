Румыния объявила о плане действий, если Россия нападет на Молдову
Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что не будет отправлять войска в Молдову, если на страну нападет Россия
Об этом сообщает молдавское издание News Maker.
"В военном плане я не вижу для нас возможности вмешаться в конфликт. Но мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться и делаем это, чтобы помочь Молдове", - заявил президент Румынии.
Клаус Иоганнис подчеркнул, что Румыния готова помочь Молдове повысить оборонный потенциал.
- 13 мая в Румынии завершились учения стран Североатлантического альянса Dacian Spring 2023, в которых приняло участие более 500 военных.
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