Румыния объявила о плане действий, если Россия нападет на Молдову

Об этом сообщает молдавское издание News Maker.

"В военном плане я не вижу для нас возможности вмешаться в конфликт. Но мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться и делаем это, чтобы помочь Молдове", - заявил президент Румынии.

Клаус Иоганнис подчеркнул, что Румыния готова помочь Молдове повысить оборонный потенциал.