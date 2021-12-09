Румыния обновила правила для въезда вакцинированных украинцев

Об этом сообщает пограничная служба Украины.



С 10 декабря по 8 января 2022 г. при въезде в Румынию отрицательный результат ПЦР-теста необходимо иметь даже тем, кто прошел полный курс вакцинации.



При отсутствии негативного теста путешественникам из Украины придется пройти 14-дневную самоизоляцию.



ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в Румынию и выдан Украиной в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (портал "Дия" Diia и мобильные приложения).

Напомним, 6 декабря Румыния зафиксировала два первых заражения "Омикроном" и усилила карантинные ограничения.

В среду, 8 декабря, правительство Румынии заявило, что планирует ослабить карантинные ограничения в канун новогодних выходных.

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