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Румыния намерена ограничить импорт зерна из Украины, но не запретить

19 апреля, 2023 среда
18:04
Экономика

19 апреля министр сельского хозяйства Румынии Петр Деа провел переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским и намерен обсудить ограничение импорта зерна

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Румынии.

В частности, во время сегодняшней встречи министров Петр Деа и Николай Сольский обсуждали меры по ограничению экспорта зерновых и масличных культур - подсолнечника, рапса, которые будут применяться для защиты румынских фермеров.

Деа заявил, что Румыния введет дополнительные меры безопасности - пломбирование и мониторинг транспортных средств, направляющихся в третьи страны.

"Румыния, как государство-член, поддерживает усилия Еврокомиссии по поддержке Украины в условиях российской агрессии и продолжит обеспечивать транзит зерновых из этой страны в третьи государства и традиционные торговые пути", - отмечает румынский министр.

Также от 19 апреля Румыния осуществляет контроль непосредственно на таможне, координированной ANSVSA, для всех агропродовольственных товаров. Он предусматривает отбор проб для проверки в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это происходило до сих пор.

Румынская сторона сообщила, что ожидает ответа на письмо, адресованное европейским институтам премьер-министрами ЕС и президентом Болгарии по решению проблем фермеров и рынка.

Министры договорились провести переговоры в пятницу, 21 апреля.

  • 15 апреля Польша утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу. В правительстве отметили, что это решение не меняет позиции страны по поддержке и дружбе с Украиной.
  • 16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает возможность отказа в импорте украинского зерна.
  • Представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия стран-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы.
  • 18 апреля стало известно, что Польша получит 30 млн евро помощи от ЕС на фоне кризиса с украинским зерном.
  • После этого Варшава решила разблокировать 21 апреля транзит украинской агропродукции в порты Европы.
  • Болгария также ввела временный запрет на импорт зерна и пищевых продуктов из Украины, но сделала исключение для транзитных товаров.
  • 19 апреля Венгрия запретила импорт 25 видов агропродукции из Украины. Запрет на ввоз зерновых, муки, меда, растительного масла и мяса из Украины в Венгрию продлится до 30 июня этого года.
  • Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает , что Украина несет ответственность за перенасыщение аграрной продукцией рынка Восточной Европы.
Мир
Румыния
зерно
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