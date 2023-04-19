Румыния намерена ограничить импорт зерна из Украины, но не запретить
19 апреля министр сельского хозяйства Румынии Петр Деа провел переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским и намерен обсудить ограничение импорта зерна
Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Румынии.
В частности, во время сегодняшней встречи министров Петр Деа и Николай Сольский обсуждали меры по ограничению экспорта зерновых и масличных культур - подсолнечника, рапса, которые будут применяться для защиты румынских фермеров.
Деа заявил, что Румыния введет дополнительные меры безопасности - пломбирование и мониторинг транспортных средств, направляющихся в третьи страны.
"Румыния, как государство-член, поддерживает усилия Еврокомиссии по поддержке Украины в условиях российской агрессии и продолжит обеспечивать транзит зерновых из этой страны в третьи государства и традиционные торговые пути", - отмечает румынский министр.
Также от 19 апреля Румыния осуществляет контроль непосредственно на таможне, координированной ANSVSA, для всех агропродовольственных товаров. Он предусматривает отбор проб для проверки в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это происходило до сих пор.
Румынская сторона сообщила, что ожидает ответа на письмо, адресованное европейским институтам премьер-министрами ЕС и президентом Болгарии по решению проблем фермеров и рынка.
Министры договорились провести переговоры в пятницу, 21 апреля.
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- После этого Варшава решила разблокировать 21 апреля транзит украинской агропродукции в порты Европы.
- Болгария также ввела временный запрет на импорт зерна и пищевых продуктов из Украины, но сделала исключение для транзитных товаров.
- 19 апреля Венгрия запретила импорт 25 видов агропродукции из Украины. Запрет на ввоз зерновых, муки, меда, растительного масла и мяса из Украины в Венгрию продлится до 30 июня этого года.
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