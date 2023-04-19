Румыния намерена ограничить импорт зерна из Украины, но не запретить

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Румынии.

В частности, во время сегодняшней встречи министров Петр Деа и Николай Сольский обсуждали меры по ограничению экспорта зерновых и масличных культур - подсолнечника, рапса, которые будут применяться для защиты румынских фермеров.

Деа заявил, что Румыния введет дополнительные меры безопасности - пломбирование и мониторинг транспортных средств, направляющихся в третьи страны.

"Румыния, как государство-член, поддерживает усилия Еврокомиссии по поддержке Украины в условиях российской агрессии и продолжит обеспечивать транзит зерновых из этой страны в третьи государства и традиционные торговые пути", - отмечает румынский министр.

Также от 19 апреля Румыния осуществляет контроль непосредственно на таможне, координированной ANSVSA, для всех агропродовольственных товаров. Он предусматривает отбор проб для проверки в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это происходило до сих пор.

Румынская сторона сообщила, что ожидает ответа на письмо, адресованное европейским институтам премьер-министрами ЕС и президентом Болгарии по решению проблем фермеров и рынка.

Министры договорились провести переговоры в пятницу, 21 апреля.