Румыния накопила рекордное количество природного газа
Румыния имеет рекордные более 3 млрд кубометров природного газа в своих хранилищах
Об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску на фейсбуке.
По состоянию на 7 ноября заполненость хранилища составляет 97,75%. Это 3 000,7 млн кубометров – на 701 млн больше, чем за аналогичное время 2021 года.
"Повторяю: этой зимой у нас не будет проблем с газом. Население и экономика не пострадают", – написал Попеску.
- 4 ноября сообщили, что в подземных газохранилищах Украины накоплено 14,5 млрд. кубов газа.
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