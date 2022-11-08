Об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску на фейсбуке.

По состоянию на 7 ноября заполненость хранилища составляет 97,75%. Это 3 000,7 млн ​​кубометров – на 701 млн больше, чем за аналогичное время 2021 года.

"Повторяю: этой зимой у нас не будет проблем с газом. Население и экономика не пострадают", – написал Попеску.

4 ноября сообщили, что в подземных газохранилищах Украины накоплено 14,5 млрд. кубов газа.