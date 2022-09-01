Румыния хочет купить у Турции 18 "байракторов" на 300 млн евро
Румыния хочет приобрести у Турции 18 боевых беспилотников Bayraktar TB2 с оборудованием на общую сумму 300 млн евро
Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на документ.
Отмечается, что ведомство предлагает парламенту согласовать подобную закупку.
Из документа следует, что речь идет о 18 дронах и сопроводительном оборудовании. Стоимость комплекса Bayraktar TB2 зависит от комплектации и может колебаться от 1 млн до 5 млн долларов.
Сейчас у румынской армии нет на вооружении ни одного "байрактара". Вероятно, внимание к беспилотнику привлекло его роль в российско-украинской войне.
- 8 августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять компоненты украинского производства.
- 26 августа генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что турецкая компания Baykar не намерена продавать России беспилотники Bayrkatar TB2 и отмечает, что деньги не являются приоритетом для нее.
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