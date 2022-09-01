Румыния хочет купить у Турции 18 "байракторов" на 300 млн евро

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на документ.

Отмечается, что ведомство предлагает парламенту согласовать подобную закупку.

Из документа следует, что речь идет о 18 дронах и сопроводительном оборудовании. Стоимость комплекса Bayraktar TB2 зависит от комплектации и может колебаться от 1 млн до 5 млн долларов.

Сейчас у румынской армии нет на вооружении ни одного "байрактара". Вероятно, внимание к беспилотнику привлекло его роль в российско-украинской войне.

8 августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять компоненты украинского производства.

26 августа генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что турецкая компания Baykar не намерена продавать России беспилотники Bayrkatar TB2 и отмечает, что деньги не являются приоритетом для нее.

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