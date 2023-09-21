Румыния и Украина разработают систему лицензирования для зерна

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, сообщает Reuters .

Такое заявление румынского министра последовало после того, как украинская сторона предложила Европейской комиссии, а также Румынии, Польше, Болгарии, Словакии и Венгрии план экспортного контроля для пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса для защиты местных рынков.

Бухарест одобрил введение экспортных лицензий на ряд сельскохозяйственных продуктов для экспорта в пять восточных стран ЕС.

"Экспортные лицензии для украинских компаний вступят в силу через 30 дней. За это время Румыния также создаст четкую процедуру лицензирования импорта для румынских фермеров и переработчиков", - сказал он.

Барбу выразил уверенность, что этот механизм, предложенный ЕК и принятый на вооружение Украиной и согласованный нами, будет полностью функционировать

По его словам, Румыния выдает лицензии на импорт только отечественным фермерам и переработчикам пищевых продуктов, которым необходимо пополнять запасы, а не посредникам. Чиновник добавил, что проверки безопасности будут проводиться при всем импорте.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

7 апреля Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

19 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт.

Словакия уже изучает предложенный Украиной план экспорта сельскохозяйственной продукции и считает его принятым.