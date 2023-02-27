Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.

"Ракетные удары по Молдове могут быть, мы ничего не исключаем, потому что Россию возглавляют психически больные люди. Они могут пойти на все. У нас идут разговоры о том, что Украина может сбивать более половины ракет и Румыния тоже - здесь есть база НАТО. Есть радары, которые могут следить за этими ракетами с момента запуска и их могут сбивать", - отметил он.

Шалару считает, что Румыния будет сбивать ракеты, летящие в Молдову.

"Больше половины будет сбивать ПВО Украины, остальное - румынское и натовское ПВО. Мы можем ожидать любых действий, но им это не поможет, как в Украине. К сожалению, у Молдовы нет своей современной ПВО, которая будет сбивать эти ракеты", - подытожил. молдавский эксминистр.