Румыния и Украина будут сбивать российские ракеты, летящие по Кишиневу, - экс-министр обороны Молдовы
Нельзя исключать попытку ракетных ударов по Молдове – ракеты будут сбивать противовоздушные обороны Украины и Румынии
Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.
"Ракетные удары по Молдове могут быть, мы ничего не исключаем, потому что Россию возглавляют психически больные люди. Они могут пойти на все. У нас идут разговоры о том, что Украина может сбивать более половины ракет и Румыния тоже - здесь есть база НАТО. Есть радары, которые могут следить за этими ракетами с момента запуска и их могут сбивать", - отметил он.
Шалару считает, что Румыния будет сбивать ракеты, летящие в Молдову.
"Больше половины будет сбивать ПВО Украины, остальное - румынское и натовское ПВО. Мы можем ожидать любых действий, но им это не поможет, как в Украине. К сожалению, у Молдовы нет своей современной ПВО, которая будет сбивать эти ракеты", - подытожил. молдавский эксминистр.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 февраля сообщил о двух российских ракетах "Калибр", пролетевших над территорией Молдовы и Румынии во время массированной атаки на Украину. Молдова подтвердила пролет ракеты, Румыния – опровергла.
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