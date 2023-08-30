Румыния и Нидерланды договорились о создании тренировочного центра для украинских пилотов F-16

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Укринформ .

"Сегодня во время неформального Совета министров обороны мы начнем (обсуждение) с Украины. Для Нидерландов очень важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку для Украины в ее борьбе против российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по тренировке и обслуживанию F-16 в учебном центре в Румынии", – сказала она.

"Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16", - добавила глава оборонного ведомства Нидерландов.

Истребители F-16 для Украины: что известно по состоянию на сейчас

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.

В то же время в Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при условии неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании.

Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.