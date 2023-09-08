Румыния будет включать воздушную тревогу в населенных пунктах на границе с Украиной в случае опасности

Об этом сообщает Digi24 .

В пятницу, 8 сентября, стало известно, что власти Румынии работают над усилением безопасности для жителей приграничных населенных пунктов возле Одесской области.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям в ответ на угрозу со стороны РФ принял решение создать сеть бомбоубежищ и систему оповещения о воздушной тревоге.

Жителям приграничья также планируют провести инструктаж.

Что предшествовало

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам.

5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

Также OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.

В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника.

Президент Клаус Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование.

Румыния сообщила Североатлантическому альянсу об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. НАТО выразило поддержку и заявило , что следит за развитием событий.

7 сентября мэр коммуны Чаталкиой в Румынии Тудор Чернега обсудил с главой минобороны возможность эвакуации местных жителей села Плауру из-за частых атак России на Одесчину.