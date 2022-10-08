Операторы газопроводов Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии готовы помочь доставить Европейскому союзу дополнительные объемы азербайджанского газа.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации агентства, президент Болгарии Румен Радев сообщил об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он сказал, что четыре страны готовы помочь наладить быстрые и дешевые поставки газа в Центральную, Западную и Южную Европу.

Напомним, накануне стало известно, что Азербайджан вдвое увеличит поставки газа в Европу через Турцию.

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