Румыния 28 сентября начнет вакцинацию третьей дозой от COVID-19
В Румынии решили начать с 28 сентября прививки от коронавируса бустерной дозой
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.
"Власть здравоохранения приняла решение о введении третьей бустерной дозы, начиная с 28 сентября, для всех людей, у которых прошло более шести месяцев после второй дозы прививки мРНК-вакциной", - заявил Национальный координационный комитет по вакцинации Румынии.
В Румынии вакцинировано около 5,27 млн человек, что составляет 27,17% от всего населения.
Также в стране начали возвращать карантин. В Тимишоаре власти ввели комендантский час в выходные, а работа магазинов ограничена до 18:00.
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