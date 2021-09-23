Румыния 28 сентября начнет вакцинацию третьей дозой от COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

"Власть здравоохранения приняла решение о введении третьей бустерной дозы, начиная с 28 сентября, для всех людей, у которых прошло более шести месяцев после второй дозы прививки мРНК-вакциной", - заявил Национальный координационный комитет по вакцинации Румынии.

В Румынии вакцинировано около 5,27 млн человек, что составляет 27,17% от всего населения.

Также в стране начали возвращать карантин. В Тимишоаре власти ввели комендантский час в выходные, а работа магазинов ограничена до 18:00.