Руководству запретили пользоваться вертолетами до выяснения причин авиакатастрофы в Броварах, – Клименко
Высокопоставленным чиновникам запрещено передвигаться на вертолетах до завершения расследования причин авиакатастрофы в Броварах
Об этом исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко сказал в эфире телемарафона "Единые новости".
По его словам, после падения вертолета в Броварах систему безопасности полностью пересмотрели.
"Те вертолеты класса Airbus 225, который и упал в Броварах, на данный момент все стоят на аэродромах, работают соответствующие специалисты. Мы проверяем полностью все вертолеты, которые были в системе МВД. Этот процесс затянется еще на время, возможно, на месяц или на два, пока мы не выясним совместно с иностранными специалистами, что они безопасны. Если, конечно, рассматривать версию, что это неисправность, например, вертолета", – сказал Клименко.
Он добавил, что после авиакатастрофы высокопоставленным чиновникам запретили передвигаться на вертолетах, они могут пользоваться только автомобильным транспортом.
"Мы запретили сейчас передвигаться руководителям на вертолетах, только автомобильным транспортом, пока не будет закончено расследование и мы точно не будем знать причины этой авиакатастрофы", – сказал Клименко.
Относительно ожидаемых сроков завершения расследования он отметил, что это примерно месяц-два.
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