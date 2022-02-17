Руководству Киевводоканала объявили о подозрении из-за хищения средств на сумму 1,3 млн грн
Двум топ-чиновникам ЧАО "Киевводоканал" и руководителю предприятия-поставщика сообщили о подозрении в хищении средств на закупки оборудования
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
По данным следствия, в 2019-2020 гг. Киевводоканал и коммерческая структура подписали ряд договоров о закупке оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.
"При этом указанное подрядное предприятие в бухгалтерской и налоговой отчетности отразило финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, которые имеют признаки фиктивности и у которых якобы закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему", - говорится в сообщении.
При осмотре помещений Киевводоканала глубинные насосы, которые должны были установить, отсутствовали, как и документация к ним.
По данным прокуратуры, ущерб, нанесенный ЧАО "Киевводоканал", составляет более 1,3 млн грн.
По результатам расследования 17 февраля заместителю генерального директора - директору департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ЧАО "Киевводоканал" и директору технического департамента, а также директору коммерческой структуры сообщено о подозрении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер ограничения.
- Напомним, что 7 февраля Нацполиция проводила обыски в ЧАО "Киевводоканал" по делу о хищении средств.
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