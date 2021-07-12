Руководствовались из РФ и призывали к войне: СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты и СБУ заблокировали деятельность еще одной межрегиональной сети вражеских интернет-агентов. По указанию кураторов из РФ они призвали к изменению границ государственной границы и ведению агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности.

Установлено, что для анонимизации общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи.

Так, в Киеве в ходе спецоперации разоблачен координатор столичной кибергруппировки, который распространял призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны. Кроме того, злоумышленники специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций так называемых "блоггеров" российских интернет-ресурсов.

Для проведения незаконной деятельности участники группы создали 4 сайты и 5 сообществ в соцсетях.

В свою очередь, в Мариуполе киберспециалисты СБУ разоблачили участника сети, которая размещала в интернете материалы по изменению границ государственной границы. Инструкции для проведения информационных атак она получала от "координаторов" из ОРДЛО.

Также в Днепре заблокирована деятельность местного интернет-агитатора. Злоумышленник публично призывал к нарушению территориальной целостности нашего государства и поддержке незаконных вооруженных формирований. Свои публикации он размещал на своей странице в одной из социальных сетей.

Лингвистическая экспертиза подтвердила принадлежность обнаруженного контента к материалам, которые представляют угрозу государственной безопасности.

Так, на Кировоградщине разоблачен пропагандист, который через соцсети призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Кроме того, по материалам киберспециалистов, СБУ осудила вражеского агента, которая на международных интернет-платформах призвала к ведению агрессивной войны против нашего государства.

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