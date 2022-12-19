Залужный не сказал ничего такого, что не должно быть очевидно каждому гражданину Украины после стольких месяцев войны. Не знаю, почему этот текст в зарубежном издании вызвал именно такую реакцию.

Да, понятно, что все сказанное было сказано именно для иностранцев. Но это не значит, что кто-то врал кому-то. Просто на Западе некоторые думают, что украинцы "отбились", и пора начинать переговоры, а отвоёвывание оккупированных территорий — это что-то "не столь важное".

И именно для них Главнокомандующий рассказывает вполне понятные вещи: враг и не собирается прекращать войну, он не собирается отказываться от своих планов захвата Украины, для этого враг проводит у себя мобилизацию, и какой бы эта мобилизация ни была, но она дает врагу не одну сотню тысяч тел, которых можно вооружить автоматами и бросить в бой. И пока это тело ликвидируют, оно вполне может кого-нибудь убить. А когда тело ликвидируют, мобилизуют новое тело. И потенциально таких тел тоже не один миллион.

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На Западе некоторые думают, что украинцы "отбились", и пора начинать переговоры, а отвоевание оккупированных территорий — это что-то "не столь важное"

Об этом все надо напоминать, потому что некоторые из "западных друзей" начали воспринимать войну как рутину, забывая, с каким опасным врагом мы имеем дело. Да, враг организован на основе принципов прошлых веков, часто плохо вооружен, часто не очень умен. Но так у них было всегда, и они, однако, смогли завоевать обширные территории. Смогли, потому что: 1) их очень много; 2) они склонны к рабскому исполнению указаний власти, даже если это исполнение несет им смерть; 3) они мечтают об империи и завоевании, несмотря на то, какой цены все это требует.

Конечно, все это не предусматривает апокалиптических настроений и прогнозов. Ясно, что всю эту орду есть кому и есть чем встретить. Но это не значит, что орда сама исчезнет и не принесет вреда.

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Вообще, очень просто восхищаться военным руководством, если речь идет о парадных портретах, автографах и другом творчестве, но не забываем, что украинское военное руководство должно сдерживать врага в условиях жесточайшей европейской войны за 80 лет.

Видел, как у нас был очередной сетевой информационный "взрыв" из-за проекта закона №8271, которым, в частности, вносятся изменения в Уголовный кодекс. В частности, по преступлениям, предусмотренным статьями 403 (неисполнение приказа), 405 (угроза или насилие в отношении начальника), 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), 408 (дезертирство), 429 (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием). Суды не могут применять освобождение от отбывания наказания с испытанием. Неоднозначное решение? Очевидно. Популярности оно кому-то придаст? Точно нет.

Очень просто восхищаться военным руководством, если речь о парадных портретах, автографах и другом творчестве, но не забываем, что украинское военное руководство должно сдерживать врага в условиях жесточайшей европейской войны за 80 лет

Но сам законопроект поддержан Генштабом, о чем докладывал с трибуны ВРУ начальник Генерального Штаба С. Шаптала. Значит, есть такая необходимость, потому что вопрос дисциплины всегда был ключевым для любой армии.

И это лишь один пример, что война — это, мягко говоря, серьезно, а военное руководство не должно успокаивать граждан, говорить приятные для них вещи, ободрять. Хотя все это можно делать и делается. Его главная задача – выиграть войну, от которой зависит само существование Украины.

И хорошо, что руководство украинской армии честно и по-взрослому общается в целом. Без разнообразных преувеличений и успокоений. Есть вызовы, есть проблемы, есть коварный враг. Являются ли все эти вызовы непреодолимой проблемой для Украины? Нет, конечно. Просто все имеет цену, и в таком случае очень высокую цену, о которой никому забывать нельзя.

Вообще не понимаю людей, у которых постоянно паника переходит в эйфорию, а эйфория – в панику. Надо как-то держать свое психологическое состояние в норме, потому что нас еще ждет очень много всего.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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