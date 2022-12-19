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OPINION

Руководство ВСУ честно и по-взрослому общается с обществом

Петр Олещук
19 декабря, 2022 понедельник
10:08
Мнение

Залужный не сказал ничего такого, что не должно быть очевидно каждому гражданину Украины после стольких месяцев войны

Залужный не сказал ничего такого, что не должно быть очевидно каждому гражданину Украины после стольких месяцев войны. Не знаю, почему этот текст в зарубежном издании вызвал именно такую реакцию.

Да, понятно, что все сказанное было сказано именно для иностранцев. Но это не значит, что кто-то врал кому-то. Просто на Западе некоторые думают, что украинцы "отбились", и пора начинать переговоры, а отвоёвывание оккупированных территорий — это что-то "не столь важное".

И именно для них Главнокомандующий рассказывает вполне понятные вещи: враг и не собирается прекращать войну, он не собирается отказываться от своих планов захвата Украины, для этого враг проводит у себя мобилизацию, и какой бы эта мобилизация ни была, но она дает врагу не одну сотню тысяч тел, которых можно вооружить автоматами и бросить в бой. И пока это тело ликвидируют, оно вполне может кого-нибудь убить. А когда тело ликвидируют, мобилизуют новое тело. И потенциально таких тел тоже не один миллион.

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На Западе некоторые думают, что украинцы "отбились", и пора начинать переговоры, а отвоевание оккупированных территорий — это что-то "не столь важное"

Об этом все надо напоминать, потому что некоторые из "западных друзей" начали воспринимать войну как рутину, забывая, с каким опасным врагом мы имеем дело. Да, враг организован на основе принципов прошлых веков, часто плохо вооружен, часто не очень умен. Но так у них было всегда, и они, однако, смогли завоевать обширные территории. Смогли, потому что: 1) их очень много; 2) они склонны к рабскому исполнению указаний власти, даже если это исполнение несет им смерть; 3) они мечтают об империи и завоевании, несмотря на то, какой цены все это требует.

Конечно, все это не предусматривает апокалиптических настроений и прогнозов. Ясно, что всю эту орду есть кому и есть чем встретить. Но это не значит, что орда сама исчезнет и не принесет вреда.

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Вообще, очень просто восхищаться военным руководством, если речь идет о парадных портретах, автографах и другом творчестве, но не забываем, что украинское военное руководство должно сдерживать врага в условиях жесточайшей европейской войны за 80 лет.

Видел, как у нас был очередной сетевой информационный "взрыв" из-за проекта закона №8271, которым, в частности, вносятся изменения в Уголовный кодекс. В частности, по преступлениям, предусмотренным статьями 403 (неисполнение приказа), 405 (угроза или насилие в отношении начальника), 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), 408 (дезертирство), 429 (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием). Суды не могут применять освобождение от отбывания наказания с испытанием. Неоднозначное решение? Очевидно. Популярности оно кому-то придаст? Точно нет.

Очень просто восхищаться военным руководством, если речь о парадных портретах, автографах и другом творчестве, но не забываем, что украинское военное руководство должно сдерживать врага в условиях жесточайшей европейской войны за 80 лет

Но сам законопроект поддержан Генштабом, о чем докладывал с трибуны ВРУ начальник Генерального Штаба С. Шаптала. Значит, есть такая необходимость, потому что вопрос дисциплины всегда был ключевым для любой армии.

И это лишь один пример, что война — это, мягко говоря, серьезно, а военное руководство не должно успокаивать граждан, говорить приятные для них вещи, ободрять. Хотя все это можно делать и делается. Его главная задача – выиграть войну, от которой зависит само существование Украины.

И хорошо, что руководство украинской армии честно и по-взрослому общается в целом. Без разнообразных преувеличений и успокоений. Есть вызовы, есть проблемы, есть коварный враг. Являются ли все эти вызовы непреодолимой проблемой для Украины? Нет, конечно. Просто все имеет цену, и в таком случае очень высокую цену, о которой никому забывать нельзя.

Вообще не понимаю людей, у которых постоянно паника переходит в эйфорию, а эйфория – в панику. Надо как-то держать свое психологическое состояние в норме, потому что нас еще ждет очень много всего.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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