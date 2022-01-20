Руководство Украины - наше самое слабое место, и Путин это знает, - экс-министр Рева о возможном вторжении РФ

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" на Еспресо.TV.



"Вы помните, что говорил Зеленский: "Я войну в своей голове закончил". Их главным приколом было: "А что, Путин нападет?" Это то, что он сейчас говорит. "Что вы там рассказываете, американская разведка. Да мы здесь лучше знаем на местах и что не будет". Это нормальная реакция, когда люди говорят, что они не хотят войны. Я не знаю ни одного нормального человека, который бы сказал: "Я хочу войны". Из-за того, что мы не хотим войны, - это не значит, что ее не будет. Вопрос в том, что на нас напали и ведут войну восьмой год", - сказал экс-министр.



По его мнению, Украина привыкла к одной форме войны - гибридной.



"Сейчас ситуация меняется качественно. Ситуация в том, что Путин почувствовал слабость всех окружающих. Он пришел к выводу, что пришло его "звездное время" исправить "величайшую геополитическую катастрофу ХХ века" - распад СССР. Границы России закончатся там, где Путину дадут по морде… Если он нападет, кто будет драться? Кровь будем мы проливать - здесь и сражаться будем мы. Какое наше единственное слабое место? Это наше руководство, потому что если оно не считает военную угрозу серьезной - это, значит, наше самое слабое место. И Путин об этом знает", - подытожил Рева.

Как сообщала украинская разведка, Командование ВС РФ на территории ОРДЛО наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск и проводит сборы командиров рот, батарей и корректировщиков артиллерийского огня.

Российская Федерация почти завершила стягивание к границе с Украиной войск, там сейчас более 127 тыс. российских военных.