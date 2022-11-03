Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на нардепа от "Европейской Солидарности", члена парламентского Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Олега Синютки.

Народный депутат говорит, что до сих пор сидящие в Раде депутатские остатки пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая недавно оказалась под запретом в Украине, начали плодотворно сотрудничать с монобольшинством.

"Возникает вопрос: почему других избранников от ОПЗЖ, которые занимали промосковскую позицию и до сих пор находятся в сессионном зале, не лишают гражданства Украины и статуса народного депутата? У меня есть ответ – они голосуют в унисон с властью. Если бы обществу были доступны видеотрансляции пленарных заседаний Верховной Рады Рады, тогда бы все увидели, как руководство фракции "Слуга народа" бегает в то место, где заседают бывшие выходцы из ОПЗЖ и договаривается, чтобы они проголосовали за нужные законопроекты. Такое ручное управление", - пояснил Синютка.

Политика удивляет, что президентский указ о прекращении гражданства двух нардепов поступил в Раду только через три месяца после его выхода, хотя здание регламентного комитета находится через дорогу от Офиса.

Синютка говорит, что забрать украинское гражданство и депутатские значки стоило бы у других нардепов, в частности, Виктора Медведчука, Андрея Деркача и Алексея Ковалева. Сообщается, что Ковалев ликвидирован в августе 2022 года в Херсонской области, где он служил оккупационным властям.

"Уверен, что у этих лиц "заслуг" перед Московией больше, чем у коллаборантов Васильковского и Рабиновича. Отсюда напрашивается логический вопрос, а почему у украинской власти по отношению к пророссийским шпионам и коллаборантам двойные-тройные стандарты относительно лишения гражданства Украины?" – задает риторический вопрос Синютка.

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