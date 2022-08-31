Об этом президент Германии заявил в выступлении на Ассамблее Всемирного совета церквей.

"Они (иерархи РПЦ. - Ред.) оправдывают захватническую войну против Украины – против своих и наших братьев и сестер по вере. Мы должны выступить также здесь, в этой комнате, на этой Ассамблее, против этой пропаганды, направленной против свободы и прав граждан другой страны, этого национализма, который произвольно утверждает, что имперские мечты диктатуры о гегемонии являются волей Бога. Сколько женщин, мужчин и детей в Украине стали жертвами этого разжигания ненависти, этой ненависти и этого преступного насилия!" – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы должны назвать это своим именем, собственно, мы должны это осудить, и, наконец, но не менее важно, как христианское сообщество, мы должны выразить свою преданность достоинству, свободе и безопасности народа Украины. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать искренние поздравления делегациям церквей в Украине – и я надеюсь, что от этой встречи они смогут получить силу и поддержку для своих страдающих церквей и общин на родине», – сказал немецкий президент.

Обращаясь к представителям РПЦ, которые тоже присутствуют на Ассамблее, Штайнмайер заявил: "Я ожидаю, что эта ассамблея не лишит их правды об этой жестокой войне и критике роли лидеров их церквей... Руководство Русской православной церкви присоединилось к преступлениям войны против Украины. Эта тоталитарная идеология, замаскированная под теологию, привела к полному или частичному уничтожению многих религиозных объектов на территории Украины – церквей, мечетей, синагог, учебных и административных зданий религиозных общин. Кто сможет увидеть в этом волю Божию?".

30 августа правительство Украины предложило персональные санкции против патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ.

Православная церковь Украины призвала архиепископа Константинополя рассмотреть и осудить деятельность московского патриарха, проповедующего расистское учение о "русском мире".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb