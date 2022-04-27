Руководство России намеренно наркотизирует своих военных для того, чтобы свободно управлять ими, – доктор медицинских наук

Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Наши наркологи, военные психологи и непосредственно находившиеся под российской оккупацией люди свидетельствуют о том, что поведенческие реакции этих кацапо-военных являются симптомами употребления психотропных веществ и наркотиков", - подчеркнул Ивасюк.



Он добавил, что зверства, которые российские военные совершали вокруг Киева, в Мариуполе, невозможно решиться делать без влияния побочных препаратов.



"Даже если человек кацапо-бурый кадыровец, вряд ли он решится на такие зверства, если не под влиянием наркотических веществ. Я убежден, что руководство вооруженных сил намеренно наркотизирует популяцию этих орков, прежде всего для того, чтобы легко управлять ими", - добавил Ивасюк.



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