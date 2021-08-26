"Руководство РФ в отчаянии": Чубаров о заявлении Лаврова по саммиту Крымской платформы

Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

"Что касается высказываний господина Лаврова, то российское руководство вообще в отчаянии, поскольку благодаря Крымской платформе, несмотря на очень разнообразные события, которые происходят в мире, в том числе афганские, вопрос деоккупации Крыма снова поднялось на первые строки повестки дня", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, это, конечно, очень не нравится России, которая видит, что их тактика, рассчитанная на то, что со временем мир начнет привыкать, а потом "по одному где-то потихоньку" признавать де-факто и своими действиями попытку аннексии Крыма, не оправдалась.

"Наоборот, в мире очень четко идет линия на непризнание и теперь уже на поиск и совершение действий, которые заставили бы Россию вернуться в пределы международного права. Лавров и другие чувствуют, что к этому идет, а когда дойдет, то они должны будут пересесть на скамью подсудимых", - сказал Чубаров.

На вопрос, какие действия может предпринять Россия, чтобы отомстить за Крымскую платформу Украине и другим странам, председатель Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что не думает, что Кремль может отомстить Украине больше, чем они делают это сейчас. "Россия воюет против Украины, они развязали войну и убивают наших людей, бросают граждан Украины, которые живут в оккупированном Крыму, в тюрьму, системно преследуют коренной народ Крыма, вытесняя его за пределы полуострова. А относительно других участников саммита Россия будет находить разные моменты для того, чтобы где-то ударить", - добавил он. Чубаров отметил, что россияне вообще способны к политике мести еще со времен Советского Союза, но Россия не сможет отомстить мощным странам Европы или США, они будут мстить тем, кто от них зависит. "Это будут какие-то экономические или иные удары, но это не будет переходить в какие-то катастрофические размеры, потому что Россия, как бы она там не пыталась это скрывать, не может существовать сама, в тотальной изоляции, потому что она очень отстала, особенно в сфере новейших технологий, и зависит от цивилизованного мира", - сообщил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.

Впоследствии, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал саммит Крымской платформы, который прошел в Киеве 23 августа при участии представителей 46 различных государств и международных организаций, "ненастоящим мероприятием". Также он упрекнул за "приватизацию" Украиной Дня крещения Руси .

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "приватизации" Украиной Дня крещения Руси и отметил, что это русские пытаются приватизировать чужое.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb