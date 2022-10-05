"Руководство РФ укрывается от ответственности": Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям России
Президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды
Об этом он написал в фейсбуке .
Президент отметил, что в течение долгих лет мир искал способы не допустить снова полномасштабной войны в Европе и наказать военных преступников, где бы они ни находились. Владимир Зеленский процитировал приговор Нюрнбергского трибунала.
"Преступления против международного права совершаются конкретными людьми, а не абстрактными лицами, и только наказанием конкретных индивидуумов, совершивших эти преступления, можно обеспечить соблюдение положений международного права", - говорится в нем.
Владимир Зеленский отметил, что этот суд наказал виновников Второй мировой и доказал, что в мире существует справедливость.
"Все вы знаете, как руководство России, укрываясь за лживыми рассказами о государственном суверенитете, скрывается от справедливой ответственности за совершенное. Нам нужно это преодолеть. Должен быть создан Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению , не может достать Международный уголовный суд и все другие имеющиеся судебные институты мира", - подчеркнул он.
- По состоянию на 6 августа было известно, что трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев и к концу года появится проект его устройства.
- 26 сентября Офис президента и МИД провели брифинг для иностранных дипломатов, чтобы рассказать о создании международного трибунала.
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