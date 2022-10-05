Об этом он написал в фейсбуке .

Президент отметил, что в течение долгих лет мир искал способы не допустить снова полномасштабной войны в Европе и наказать военных преступников, где бы они ни находились. Владимир Зеленский процитировал приговор Нюрнбергского трибунала.

"Преступления против международного права совершаются конкретными людьми, а не абстрактными лицами, и только наказанием конкретных индивидуумов, совершивших эти преступления, можно обеспечить соблюдение положений международного права", - говорится в нем.

Владимир Зеленский отметил, что этот суд наказал виновников Второй мировой и доказал, что в мире существует справедливость.

"Все вы знаете, как руководство России, укрываясь за лживыми рассказами о государственном суверенитете, скрывается от справедливой ответственности за совершенное. Нам нужно это преодолеть. Должен быть создан Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению , не может достать Международный уголовный суд и все другие имеющиеся судебные институты мира", - подчеркнул он.

По состоянию на 6 августа было известно, что трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев и к концу года появится проект его устройства.

26 сентября Офис президента и МИД провели брифинг для иностранных дипломатов, чтобы рассказать о создании международного трибунала.

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