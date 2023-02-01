Руководство РФ не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Об этом заявил глава конференции Кристоф Хойсген, передает DW.

Он отметил, что единственная цель, которую преследует президент РФ Владимир Путин в этой войне – это разрушение Украины.

"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно – разрушение Украины", – объяснил Хойсген.

По его словам, вместо представителей российских властей на конференцию пригласили оппозиционеров – Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского.

Хойсген подчеркнул, что Германия должна продолжать поддержку Украины, чтобы обезопасить от российской агрессии другие страны.

"Путин ясно заявил, что он в конце концов стремится к воссозданию Советского Союза. Если российский президент добьется успеха в Украине, то он в конце концов вторгнется и в страны Балтии. Поскольку эти страны являются членами НАТО, это непосредственно коснется Германии, будут задействованы союзнические обязательства. Это нужно предотвратить, поэтому Украине нужно оказывать помощь", – сказал глава Мюнхенской конференции.

Ранее Хойсген выразил мнение, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по прекращению войны в Украине невозможны.

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