Об этом заявила спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь в Киеве на рассвете Дня Киева. Руководство и виновные будут привлечены к ответственности", - заявила спикер.

При этом Массрали добавила, что Брюссель по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.