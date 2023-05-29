Руководство РФ будет привлечено к ответственности: в ЕС отреагировали на атаку по Днепру и Киеву
В Европейском союзе отреагировали на последние российские атаки по Днепру и Киеву. Там пообещали привлечь к ответственности руководство России
Об этом заявила спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
"Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь в Киеве на рассвете Дня Киева. Руководство и виновные будут привлечены к ответственности", - заявила спикер.
При этом Массрали добавила, что Брюссель по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.
- По состоянию на утро субботы, 27 мая, поисковые работы на месте удара по медучреждению в Днепре завершены : два человека погибли, 32 ранены, трое пропали без вести. Отмечается, что три человека, считавшиеся пропавшими без вести, погибли .
- В ночь на 28 мая во время массированного удара по Украине силы противовоздушной обороны уничтожили 52 из 54 ударных дронов Shahed, на Житомирщине зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.
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