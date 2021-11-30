Руководство НКРЭКУ за 2020 год насчитало себе премий почти на 2,2 млн грн, - ДБР
Государственное бюро расследований сообщило, что председатель и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в 2020 году насчитали себе премии почти на 2,2 млн грн
Об этом говорится на сайте ДБР .
"Высокопоставленные чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Нацагентство по предотвращению коррупции", - сообщает Бюро.
На основе материалов ГБР НАПК составило протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц НКРЭКУ по ч. 1, 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
НАПК направило протоколы на рассмотрение суда.
- Напомним, 26 ноября НКРЭКУ опровергла информацию о возможном повышении тарифа на распределение газа.
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