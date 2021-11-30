Руководство НКРЭКУ за 2020 год насчитало себе премий почти на 2,2 млн грн, - ДБР

Об этом говорится на сайте ДБР .



"Высокопоставленные чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Нацагентство по предотвращению коррупции", - сообщает Бюро.



На основе материалов ГБР НАПК составило протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц НКРЭКУ по ч. 1, 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



НАПК направило протоколы на рассмотрение суда.

Напомним, 26 ноября НКРЭКУ опровергла информацию о возможном повышении тарифа на распределение газа.