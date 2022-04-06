Руководство НБУ и посол в Вашингтоне Маркарова обсудили с главой Федерального резерва США стабилизацию экономики Украины
5 апреля Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе со своими заместителями и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США Оксаной Маркаровой провели онлайн-встречу с Главой Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джеромом Павеллом
Об этом сообщает НБУ.
Участники обсудили итоги 40 дней войны России в Украине и ее последствия для мировой экономики и финансовых рынков. Стороны также уделили внимание вопросам стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в Украине. Национальный банк Украины и ФРС США отметили особую важность постоянных взаимных коммуникаций во время повышенной экономической и финансовой неопределенности", - говорится в сообщении.
- Совокупная финансовая международная поддержка Украины с начала войны превысила $20 млрд.
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