Руководство НБУ и посол в Вашингтоне Маркарова обсудили с главой Федерального резерва США стабилизацию экономики Украины

Об этом сообщает НБУ.

Участники обсудили итоги 40 дней войны России в Украине и ее последствия для мировой экономики и финансовых рынков. Стороны также уделили внимание вопросам стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в Украине. Национальный банк Украины и ФРС США отметили особую важность постоянных взаимных коммуникаций во время повышенной экономической и финансовой неопределенности", - говорится в сообщении.

Совокупная финансовая международная поддержка Украины с начала войны превысила $20 млрд.

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