Руководство "Мотор Сич" сотрудничало с РФ и поставляло двигатели для росавиации, - СБУ
СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ, а также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия
Об этом сообщает СБУ.
Обеим фигурантам дела объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).
Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
"К сделке причастно руководство завода, расположенного на Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых агрессора", - пишут в СБУ.
Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:
- Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";
- КО-52 "Аллигатор";
- Ми-28Н "Ночной охотник".
Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками.
"Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны. Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей", - добавляют в СБУ,
В ходе расследования сотрудники Службы безопасности установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.
Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
- Напомним, вчера, 22 октября, сообщалось, что бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали в Запорожье
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