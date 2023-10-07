Руководство Ирана призвало Палестину "освободить Иерусалим"
Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом самой крупной атаки на Израиль за последние годы и заявил о полной поддержке
Об этом пишет Al Jazeera.
"Мы приветствуем палестинских бойцов", – заявил он.
Хаменеи заявил, что Иран будет поддерживать палестинских террористов до освобождения Палестины и Иерусалима.
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