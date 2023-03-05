Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Руководство и военнослужащие 155 бригады морской пехоты ВС РФ отказываются снова идти в наступление на Угледарском направлении, - Генштаб

Руководство и военнослужащие 155 бригады морской пехоты ВС РФ отказываются снова идти в наступление на Угледарском направлении, - Генштаб

5 мартa, 2023 воскресенье
18:23
война с Россией

Руководство и военнослужащие 155 бригады морской пехоты ВС РФ отказываются снова идти в наступление на Угледарском направлении без какого-либо обеспечения и подготовки

Об этом сообщили в воскресенье, 5 марта, в вечерней сводке Генштаба.

Стало известно, что в высшем военном руководстве Российской Федерации назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте.

"В феврале текущего года Путин присвоил командующему восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой", - говорится в сообщения.

Генштаб сообщает, что по имеющейся информации руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в наступление, в которое их отправляет руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки.

В течение текущих суток противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара

Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"В течение суток противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов врага остается высоковероятной по всей территории Украины", - отмечается в сообщении.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Студенок, Строительное, Вовкивка, Атинское, Искрисковщина, Волфино и Садки - Сумской и Бударки, Ветеринарное, Стрилечья, Красное, Терново и Дворичанское на Харьковщине.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Дворичная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григоровка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское и Шахтерское направления: обстрелы подверглись 18 населенным пунктам, в частности, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка Донецкой области; Зализнычное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления противника", - говорится в сообщении.

  • За прошедшие сутки и утром 5 марта российская армия атаковала Чугуевский и Купянский район, повреждены дома, образовательное учреждение и родильное отделение, погиб мужчина.
  • В воскресенье, 5 марта, российский артиллерийский снаряд попал в гражданский автомобиль в селе Бударки, что на Харьковщине, в результате чего погибли супруги.
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
Читайте также:
3 мартa, 2023 пятница
Бахмут выполнил свои задачи, мы можем отойти, - военный эксперт Грабский
5 мартa, 2023 воскресенье
В Польше подожгли машины скорой, предназначенные для больниц Украины
Віктор Бобиренко
Автор
5 мартa, 2023 воскресенье
"В Пекине очень мрачная погода..."
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.31
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
5 мартa
18:15
Эксклюзив
Россияне могут попытаться наступать на узком участке в Запорожской области, но это не будет эффективно, - военный эксперт Коваленко
18:08
OPINION
Окно возможностей для Украины может превратиться в глухую стену
17:57
Вражеский снаряд попал в гражданский автомобиль на Харьковщине, погибли супруги
17:57
Для защиты от новых планирующих бомб нужны современные истребители, - Игнат
17:50
"Люди разных профессий": ГУР объяснило, почему наградило отличием блоггера
17:42
В Швейцарии идут дебаты по поводу отмены запрета на реэкспорт боеприпасов в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты
17:15
Украинец Котовский завоевал второе в сезоне золото Кубка мира по фристайлу
16:51
После 10 лет переговоров ООН приняла историческое соглашение о защите Мирового океана
16:47
Генерал США Ходжес объяснил, почему Украине следует деоккупировать Крым раньше Донбасса
16:28
ВСУ уничтожили склад боеприпасов, РСЗО и артиллерийскую пушку врага на Кинбурнской косе
16:24
"Мы уже насчитали два триллиона гривен нанесенного ущерба": Минзащиты окружающей среды о вреде экологии, нанесенном РФ
16:23
Эксклюзив
Олег Дунда
Украина должна стать лидером для будущих независимых государств на территории РФ, как Великобритания для своих доминионов, - нардеп Дунда
16:05
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 16-го тура чемпионата Украины
16:02
OPINION
…И на троне устроится закомплексованный и самовлюбленный авторитаризм
16:01
OPINION
Сергей Руденко
Зачем Подоляку эскортницы?
15:57
Под Бахмутом погибла 29-летняя медик Яна Рихлицкая
15:51
"Шахтер" забил 7 голов "Металлисту 1925" и догнал лидера УПЛ
15:43
Эксклюзив
Ситуация в Бахмуте сложна, но не критична. ВСУ проводят контратаки, - военный эксперт Снегирев
15:21
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину заглянет теплая погода
15:13
Обновлено
Россияне обстреляли Купянск: разрушены по меньшей мере 5 домов, произошли пожары, погиб мужчина
15:11
Солдат ВСУ, распространявший изображение воинской части, получил наказание на 3 года
15:02
Эксклюзив
Власти пытаются создать из НАБУ ручной репрессивный орган, - нардеп Фриз
15:00
УПЛ: "Заря" совершила победный камбек в матче с "Ворсклой" и опередила "Динамо"
14:44
Российская армия использует пять сценариев похищения детей из Украины
14:26
Эксклюзив
Минобороны до сих пор не закупает разведдроны в должном количестве, - волонтер Яровая
14:09
OPINION
У России нет никаких шансов уцелеть
14:06
В Луганской области россияне ищут ребят 2006 года рождения, чтобы поставить на военный учет, - ОВА
14:03
На фото Здание правительства и госканцелярии Эстонской Республики
В Эстонии выбирают парламент
13:52
Днем Россия обстреляла Понятиевку в Херсонской области, погибла женщина и двое детей
13:51
ЕС готовит миссию по укреплению сектора безопасности Молдовы, она может заработать летом, - СМИ
13:50
Эксклюзив
В Бахмуте продолжается решающее сражение за контроль над трассами, все решится в ближайшие дни, - военный эксперт Дикий
13:40
Биатлон: Украина на последней стрельбе потеряла бронзу Кубка мира в эстафете
13:40
К 15 марта в Одесской области завершатся работы по восстановлению надежности энергопитания
13:38
В Черном море на дежурство выведены 4 носителя "калибров", залп может достичь 24 ракет
13:32
"Мы чисты, как слеза": Вучич возразил поставки боеприпасов Украине или России
13:29
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками. Есть жертвы
13:22
Германия замедляет помощь Украине от Польши, - Bloomberg
13:14
Трамп рассказал, как остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую
13:07
В Вильнюсе переименуют музей Пушкина
12:56
Россия не сможет обеспечивать войну против Украины уже через три месяца, - Буданов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV