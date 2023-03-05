Об этом сообщили в воскресенье, 5 марта, в вечерней сводке Генштаба.

Стало известно, что в высшем военном руководстве Российской Федерации назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте.

"В феврале текущего года Путин присвоил командующему восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой", - говорится в сообщения.

Генштаб сообщает, что по имеющейся информации руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в наступление, в которое их отправляет руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки.

В течение текущих суток противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара

Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"В течение суток противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов врага остается высоковероятной по всей территории Украины", - отмечается в сообщении.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Студенок, Строительное, Вовкивка, Атинское, Искрисковщина, Волфино и Садки - Сумской и Бударки, Ветеринарное, Стрилечья, Красное, Терново и Дворичанское на Харьковщине.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Дворичная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григоровка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское и Шахтерское направления: обстрелы подверглись 18 населенным пунктам, в частности, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка Донецкой области; Зализнычное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления противника", - говорится в сообщении.